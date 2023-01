© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio 2023: D'Amato, con M5s accordo anche in extremis per ticket con Bianchi - Le porte al M5s "sono sempre aperte, anche per un accordo in extremis. Se la candidata Donatella Bianchi volesse fare un ticket sarebbe una cosa gradita e sarei disponibile". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ospite di "Tagadà" su La7. (segue) (Rer)