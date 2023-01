© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Libia, intercettate in mare 1.088 persone dal 25 al 31 dicembre - Un totale di 1.088 migranti sono stati intercettati in mare dalle autorità libiche dell’est e dell’ovest e riportati a terra nel periodo dal 25 al 31 dicembre 2022. Lo riferisce il profilo Twitter dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Si tratta in particolare di 438 migranti recuperati al largo delle coste di Zawiya, in Tripolitania, nell’ovest della Libia, in tre diverse operazioni compiute il 28 dicembre (55 migranti), 27 dicembre (180 migranti, di cui 29 donne e sei minori) e il 26 dicembre (203 migranti, di cui tre donne e cinque minori). Il 27 dicembre, invece, sono stati recuperati quattro corpi nei pressi di Zuara. Altri 650 migranti sono stati recuperati al largo delle coste di Bengasi, in Cirenaica, nella parte orientale del Paese, in un’unica operazione compiuta il 30 dicembre scorso. Secondo l’Oim, sono in tutto 24.684 i migranti intercettati e riportati in Libia nel 2022, di cui 1.241 donne e 776 minori. (segue) (Res)