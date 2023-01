I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Marocco: al via domani la visita di Borrell a Rabat - L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borell, si recherà in visita a Rabat, in Marocco, a partire da domani, 5 gennaio. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa il portavoce di Borrell, Peter Stano. In merito al presunto coinvolgimento del Marocco nel caso di corruzione che ha investito il parlamento europeo, Stano ha affermato: “Non dimentichiamo che in questa fase ci sono accuse, ma nessuna prova e nessuna inchiesta si è conclusa. Nessuno ha detto ufficialmente che il Marocco sia colpevole dal punto di vista giudiziario. Il Marocco è un partner molto importante, è un vicino a sud. Abbiamo un nuovo partenariato con il Marocco e vogliamo portarlo avanti e cooperare in aree di reciproco interesse”. La visita di Borrell in Marocco si concluderà venerdì 6 gennaio, quando pronuncerà un discorso presso l’Università euro-mediterranea di Fez. (segue) (Res)