I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: governatore Banca centrale, 2023 sarà un anno complicato senza accordo con il Fondo monetario - La Tunisia andrà incontro a un 2023 "complicato" se non verrà sottoscritto un accordo di prestito con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha affermato oggi il governatore della Banca centrale, Marouane Abassi, durante una conferenza stampa. Abbassi ha detto che il tasso di inflazione in Tunisia rimarrà elevato durante il 2023 e potrebbe salire all'11 per cento, prima di iniziare a diminuire gradualmente negli anni 2024 e 2025. In un contesto di crescita debole e alta inflazione, Abbasi ha auspicato che venga raggiunto "al più presto un accordo con il Fmi per mobilitare i finanziamenti esterni assegnati al bilancio". A pochi giorni dalle elezioni legislative del 17 dicembre, simbolica data che segna il dodicesimo anniversario della rivoluzione dei gelsomini che nel 2010 innescò i moti della primavera araba, il Fondo monetario internazionale ha deciso di ritardare l’approvazione finale del maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari suddiviso in otto rate in quattro anni. E’ un guaio perché ora rischia di bloccarsi la catena dei finanziamenti internazionali necessari ad evitare il tracollo finanziario del Paese. Il governatore dell'istituto finanziario emittente tunisini ha descritto la situazione economica del Paese come "difficile", soprattutto per la presenza di ostacoli nell'ottenere prestiti da istituzioni donatrici internazionali. (segue) (Res)