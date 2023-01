© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Standard & Poor’s, settore privato non petrolifero in recessione per il 25esimo mese consecutivo - Le attività del settore privato non petrolifero in Egitto hanno registrato un calo a dicembre 2022 per il 25esimo mese consecutivo. È quanto emerge dall’indice dei direttori degli acquisti (Purchasing Managers' Index, Pmi) dell’agenzia di valutazione del credito Standard & Poor’s, pari a 47,2 punti a dicembre, in aumento rispetto ai 45,4 punti di novembre, ma comunque al di sotto del livello di 50 punti che separa la crescita dalla contrazione. Parallelamente, il sotto-indice della produzione è salito a 44,8 punti, in aumento rispetto ai 40,8 di novembre, mentre il sotto-indice dei nuovi ordini è salito da 41,4 a 45,5 punti. Nonostante il miglioramento, S&P ha notato che il deterioramento delle attività non petrolifere è conseguenza di una domanda debole, dell'aumento dei prezzi e della riduzione della spesa da parte dei consumatori, nonché alle continue restrizioni sulle importazioni e alla carenza di valuta estera. "Le aziende del settore hanno visto ridurre i livelli di occupazione per la seconda volta in tre mesi e ridotto gli acquisti di input a un ritmo rapido a causa dei continui vincoli di offerta", ha sottolineato l'agenzia in un rapporto. David Owen, economista presso S&P Global Market Intelligence, ha spiegato che “il deprezzamento della sterlina rispetto al dollaro negli ultimi mesi ha continuato a far aumentare i costi di input, sebbene gli ultimi dati abbiano segnalato un tasso di inflazione più debole rispetto alle cifre record di novembre, le più alte degli ultimi quattro anni", ha affermato Owen. Ad ogni modo, il rapporto riferisce che le aziende egiziane sono più ottimiste sulle attività per il 2023, e sperano che l'inflazione venga contenuta nel attraverso aumenti dei tassi di interesse e il conseguente rallentamento della domanda. (Res)