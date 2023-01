I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: re di Giordania Abdullah II in viaggio verso Abu Dhabi per visita ufficiale - Il re della Giordania Abdullah II è in viaggio verso la capitale emiratina Abu Dhabi per una visita ufficiale durante la quale incontrerà il presidente del Paese del Golfo Mohammed bin Zayed al Nahyan. Lo ha rivelato un comunicato della corte reale, diffuso dall’emittente giordana “Al Mamlaka”. Secondo quanto riferito dai media israeliani, la visita prevista per la prossima settimana ad Abu Dhabi del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stata invece rimandata a febbraio in seguito alla condanna della visita del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, nei cortili della moschea di Al Aqsa a Gerusalemme. Ieri, i ministri degli Esteri di Giordania ed Emirati, rispettivamente Ayman Safadi e Abdullah bin Zayed al Nahyan, hanno infatti avuto un colloquio telefonico in cui hanno condannato l’accaduto e hanno ribadito la necessità di favorire il raggiungimento di una pace giusta e globale in Medio Oriente, sulla base della soluzione dei due Stati e della creazione di uno Stato palestinese indipendente secondo i confini del 1967 e con Gerusalemme est come capitale. Da parte sua, il ministero degli Esteri della Giordania ha convocato l’ambasciatore di Israele ad Amman, Eitan Surkis, per protestare contro la visita del ministro della Sicurezza pubblica israeliano. (segue) (Res)