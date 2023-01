© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Siria: ministro Difesa turco, riprenderemo pattugliamenti congiunti con i russi nel nord - La Turchia e la Russia riprenderanno i pattugliamenti congiunti nel nord della Siria. Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, ai giornalisti in parlamento. “Sono stati raggiunti gli accordi necessari (tra la Turchia e la Russia). Questo processo proseguirà con la creazione di centri congiunti, il ripristino dei pattugliamenti congiunti e l’incontro fra gli esperti. Auspichiamo che il processo continui in modo ragionevole, logico e con successo”, ha aggiunto Akar. Nel 2019 Ankara e Mosca avevano raggiunto un’intesa per l’avvio dei pattugliamenti congiunti nel nord della Siria, con l’obiettivo di fermare l’afflusso di terroristi e consentire anche il rimpatrio dei rifugiati siriani. (segue) (Res)