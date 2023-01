© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati: premier al Maktoum svela piano decennale per Dubai, sarà tra centri economici più grandi - Il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore dell’emirato di Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, ha svelato un piano volto a rendere Dubai una delle tre città più grandi al mondo per forza economica entro il 2033 e a posizionarla tra i primi quattro centri finanziari globali. Secondo quanto dichiarato dal premier sul proprio account Twitter, l’agenda economica D33 appena approvata si estende per un periodo di dieci anni e mira a raddoppiare il valore dell’economia di Dubai. Il piano prevede la realizzazione di oltre cento progetti e la creazione di nuovi corridoi commerciali con 400 città in tutto il mondo, e soprattutto con l’Africa, l’America Latina e il Sud-est asiatico. In questo modo, si prevede di raddoppiare il valore del commercio estero, giungendo a 25,6 trilioni di dirham (6,5 trilioni di euro), e degli investimenti diretti esteri, mentre saranno 65 mila i posti di lavoro che verranno creati per gli emiratini. Un altro obiettivo sarà attrarre le migliori università del mondo e rendere 30 compagnie operanti nell’emirato “aziende unicorno”. "Abbiamo più di 300.000 investitori a Dubai e invito tutti a unirsi al nostro viaggio per diventare una delle città in più rapida crescita al mondo", ha affermato Al Maktoum, sottolineando che nel 2033, anno in cui la moderna Dubai compirà 200 anni, la città “diventerà il centro economico più importante del mondo”. (segue) (Res)