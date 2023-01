© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: fondo investimenti saudita firma accordo con cinese Longi per sviluppo solare nel regno - Il Fondo per gli investimenti pubblici (Pif) dell’Arabia Saudita e la società cinese Longi Green Energy Technology Co, specializzata nella produzione e distribuzione di pannelli fotovoltaici e prodotti per l'energia solare, hanno firmato un accordo volto a localizzare i prodotti e i servizi dell’industria del solare nel regno del Golfo. Come riferito dal Pif sul proprio account Twitter, l’accordo è in linea con la propria strategia volta a “rafforzare i settori più promettenti, incluse le strutture e i servizi per le energie rinnovabili, al fine di raggiungere gli obiettivi della Saudi Vision 2030”. (Res)