Colombia: dopo smentita Eln, governo sospende parte del "cessate il fuoco"

- Modificando il decreto emesso il 31 dicembre del 2022, il governo della Colombia ha sospeso l'accordo di cessate il fuoco bilaterale con l'Esercito di liberazione nazionale (Eln). La decisione, che non modifica l'intesa trovata con altre quattro formazioni armate, è stata presa dopo che lo stesso Eln aveva smentito ogni intesa in tal senso. Nella serata di martedì 3 gennaio, infatti, la formazione guerrigliera dell'Eln faceva sapere che "non aveva discusso con il governo di Gustavo Petro nessuna proposta di cessate il fuoco bilaterale", e che gli accordi ufficiali con Bogotà sono esclusivamente quelli aggiunti nell'ambito dei negoziati formali avviate a novembre scorso. La smentita dei guerriglieri, sottolineata dalle critiche di "imprudenza" avanzate dalle opposizioni, aveva spinto lo stesso Petro a convocare una riunione d'urgenza con i ministri interessati. Il ministro dell'Interno e portavoce dell'esecutivo, Alfonso Prada, ha fatto sapere che sospende l'applicazione del decreto e dei suoi effetti legali per l'Eln, quadro che rimane invece valido per le altre bande armate: la dissidenza delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), la cosiddetta "Seconda Marquetalia", i gruppi paramilitari del Clan del Golfo e le Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Al tempo stesso, il ministro ha ricordato che l'Eln "in diverse opportunità ha proposto la necessità di procedere verso un cessate il fuoco bilaterale" e che il governo "non rinuncerà comunque alla ricerca del rispetto della vita". (segue) (Mec)