Colombia: dopo smentita Eln, governo sospende parte del "cessate il fuoco" (2)

22 luglio 2021

- L'accordo in questione, annunciato la mattina del 1 gennaio, fissava un "cessate il fuoco" fino a tutto il 30 giugno del 2023, con possibilità di prolungarne gli effetti a seconda dei progressi di eventuali negoziati. Il silenzio alle armi era infatti presentato dal governo come "gesto di buona volontà" per poter aprire trattative di pace, sulla falsariga di quelle già in piedi con l'Eln. "È un gesto coraggioso. Il cessate il fuoco bilaterale obbliga le organizzazioni armate e lo Stato a rispettarlo", aveva commentato Petro. Ed era stato il ministro della Difesa della Colombia, Ivan Velasquez, a chiarire il perimetro fissato dai decreti, parte del progetto di "pace totale" voluto dal presidente. "Tutte le attività delle forze militari proseguono. Quello che comporta il cessate il fuoco bilaterale è la sospensione delle operazioni di attacco, il che significa che la lotta contro il traffico di stupefacenti e le attività minerarie illegali continuano", ha detto Velasquez ricordando le "responsabilità costituzionali" delle forze di sicurezza, oltre che la necessità "di garantire il controllo del territorio e la sicurezza della popolazione". (segue) (Mec)