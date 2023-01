Colombia: dopo smentita Eln, governo sospende parte del "cessate il fuoco" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polizia ed esercito continueranno peraltro a intervenire per impedire il compimento di qualsiasi azione criminale da parte di un membro delle bande che hanno aderito all'accordo. "Le operazioni che realizzano le forze pubbliche in materia di economie illecite non possono essere limitate", ha detto il ministro citato da "Caracol". Di fatto, una simile limitazione non "è compresa nei decreti firmati dalle parti, perché il cessate il fuoco bilaterale non significa che si possa continuare a commettere reati. Le azioni della giustizia e della forza pubblica devono continuare", ha insistito. Su tutte le formazioni armate illegali, comprese quelle con matrice politica, gravano accuse di reati collegati al traffico di droga, all'estrazione abusiva di oro e altri minerali con danni all'ambiente e alle comunità locali. (segue) (Mec)