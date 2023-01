Italia-Giappone: Kishida a Roma il 10 gennaio, in programma incontro con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, arriverà in Italia da Parigi il prossimo 10 gennaio, sarà ricevuto a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con cui avrà un pranzo di lavoro, e ripartirà in serata alla volta di Londra. Lo rende noto l'ambasciata giapponese a Roma, senza tuttavia precisare quali saranno gli altri impegni nell'agenda del capo del governo di Tokyo. La visita s'inserisce nel quadro di un lungo tour nei Paesi del G7, di cui il Giappone ha quest'anno la presidenza di turno. Kishida, si legge in una nota della sede diplomatica, intende confermare la cooperazione per il successo del G7 e ribadire ulteriormente la collaborazione in materia di sicurezza con i Paesi affini che hanno rafforzato l'interesse e l'impegno nell'Indo-Pacifico. La prima tappa sarà in Francia. Il premier giapponese volerà poi in Italia, nel Regno Unito, in Canada e negli Stati Uniti, dove il 13 gennaio sarà ricevuto dal presidente Joe Biden alla Casa Bianca. (Res)