Libia: giovani disoccupati bloccano impianto petrolifero di Gialo

- Un gruppo di giovani disoccupati libici ha inscenato un sit-in di protesta e ha chiuso il campo petrolifero Gialo 59, nella zona della Mezzaluna petrolifera libica, a sud di Bengasi, in Cirenaica. Il campo è gestito dalla Waha Oil Corporation, affiliata alla National Oil Corporation (Noc), l’ente petrolifero statale della Libia, e ha una produzione massima stimata di 120 mila barili al giorno. “Siamo rimasti sorpresi dalla decisione di assumere in maggioranza giovani laureati da Tripoli, che dista 1.000 chilometri di distanza da questi campi, e solo uno o due giovani di Gialo, nonostante il caro prezzo che dobbiamo pagare in termini di inquinamento da petrolio e mancanza di un vero sviluppo sostenibile”, si legge in una nota del movimento giovanile di Gialo. “I nostri laureati nella facoltà di ingegneria petrolifera sono disoccupati, nonostante la diffusione dei giacimenti delle compagnie petrolifere”, aggiunge la nota. Diversi attivisti su Facebook hanno pubblicato le fotografie di lunghe code di camion in fila per fare rifornimento nella stessa area. La Libia è un membro del cartello petrolifere Opec e produce circa 1,2 milioni di barili al giorno. (Lit)