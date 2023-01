Sanità: Ronzulli (FI), scelta su Aifa legittima, no lezioni da chi ha occupato potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È comprensibile “il dramma umano del segretario del Pd Letta e di tutta la sinistra, che dopo 11 anni di governo senza aver mai vinto le elezioni, dopo 11 anni di nomine, ispirate da ragioni politiche, dopo 11 anni di gestione clientelare del potere, oggi grida allo scandalo perché chi legittimamente ha vinto le elezioni altrettanto legittimamente prende decisioni e sceglie le figure che ritiene migliori per i vertici degli enti pubblici, come l'Aifa". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Forza Italia (FI) al Senato, Licia Ronzulli. “La decisione del ministro Schillaci, di certo ponderata, rientra nelle prerogative di un ministro, che né il segretario del Pd né altri, possono e devono mettere in dubbio. È diritto di chi governa scegliere le figure che ritiene migliori e più preparate, per rivestire incarichi delicati e di alta responsabilità. Con Letta siamo d'accordo solo su una cosa: l'attuale maggioranza è in netta discontinuità con il passato, come hanno chiesto a chiare lettere gli elettori italiani", aggiunge Ronzulli. (Rin)