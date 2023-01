Roma: Fd'I, da anni denunciamo degrado zona Esquilino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La peggiore reazione che si possa avere agli ultimi eventi accaduti alla stazione Termini è quella "di prendere decisioni improvvisate, che non tengano conto delle esigenze dei cittadini e della peculiarità dei singoli quartieri. Chiunque conosca l'Esquilino sa che, in questi anni, i problemi fondamentali del rione, che sono stati più volte denunciati da Fratelli d'Italia sono proprio quelli relativi al bivacco, al degrado e alla sicurezza". Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere di Fd'I in Assemblea Capitolina Mariacristina Masi è il capogruppo di Fd'I in I Municipio Stefano Tozzi. "Che Termini non possa più concentrare un numero imprecisato ed elevato di senzatetto è un dato di fatto, ma deve essere studiato un piano per distribuire queste persone, in piccoli gruppi, in luoghi consoni, nel rispetto della dignità umana, in tutto il territorio di Roma, per non rischiare di spostare semplicemente il problema da una zona all'altra della città aggravando criticità già esistenti - si legge nella nota di Fd'I-. Già nella deliberazione che istituiva il tavolo termini - esquilino e castro pretorio era stato inserito un passaggio dove si chiedeva di implementare i posti per i senza fissa dimora e trovò la nostra forte opposizione che arginò le conseguenze del provvedimento. Sembra che la sinistra stenti a comprendere l'importanza di riqualificare i quartieri che dovrebbero essere il biglietto da visita della città di Roma, anche in vista dei grandi appuntamenti internazionali. Soprattutto il Sindaco che appare sempre più avulso dalle problematiche romane, chiarisca sulle intenzioni di aprire un nuovo centro per i senza fissa dimora all'Esquilino e soprattutto si confronti con le forze politiche presenti in Assemblea Capitolina prima di prendere decisioni che rischierebbero di compromettere un quartiere cruciale per l'immagine dell'intera città di Roma", concludono gli esponenti di Fd'I. (Com)