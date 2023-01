Roma: Mollicone (Fd'I), Esquilino non può diventare centro accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gualtieri vuole risolvere il problema dei senza fissa dimora utilizzando l'Esquilino come un centro d'accoglienza". Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "L'illegalità, lo spaccio e gli investimenti della mafia cinese nei commercianti asiatici della zona stanno mettendo in ginocchio il rione. Il problema dei senza fissa dimora, che sta diventando purtroppo sempre più preoccupante, deve essere risolto con un dislocamento, attraverso piccoli insediamenti, che copra tutto il Comune. Certamente la questione non può riguardare solo la zona dell'Esquilino, che tra l'altro ricopre un ruolo essenziale per la Capitale, punto di contatto tra il centro storico e la stazione ferroviaria. Il lavoro di questi anni di Piantedosi in qualità di Prefetto di Roma di tutela di questa zona - si legge nella nota - è stato costante, l'augurio è che il suo successore Frattasi faccia altrettanto". (segue) (Com)