Roma: Mollicone (Fd'I), Esquilino non può diventare centro accoglienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rione "deve avere - dice Mollicone - la funzione di ingresso ai grandi eventi mondiali che la città dovrà organizzare nei prossimi anni, come il Giubileo. Gualtieri non inventi soluzioni azzardate per una zona essenziale della città come l'Esquilino. Si studi subito un piano straordinario di accoglienza: le leggi sono già esistenti per garantire l'assistenza umanitaria tutelando la dignità dei senza fissa dimora, la sicurezza e il decoro, tramite l'Aso - accertamento sanitario obbligatorio - da effettuarsi nei casermaggi dismessi, grazie al volontariato e alla Croce Rossa, e, in caso di bisogno, garantire un Tso. Uno strumento -conclude la nota - già esistente a tutela dell'individuo e della sicurezza di tutti, di albergatori, residenti, commercianti e turisti". (Com)