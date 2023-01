Autonomia: Schifone (Fd’I), strumento di modernizzazione, nessuno sarà lasciato indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia è da sempre paladino di un valore fondante: l'unità nazionale. “La coesione nazionale è la nostra stella polare. Al contempo la modernizzazione passa, a nostro avviso, anche attraverso l'autonomia differenziata”. Lo dichiara in una nota Marta Schifone, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Lavoro della Camera. “Non a caso nel programma del centrodestra e di governo campeggiano le tre riforme di autonomia, elezione diretta del presidente della Repubblica e Roma Capitale, che camminano sulla stessa direttrice e che sono fra loro complementari. La nostra sarà una grande legislatura costituente nella quale nessuno verrà lasciato indietro. Lo dico da parlamentare del Sud, sono sicura che non ci sarà alcuna sperequazione, disuguaglianza o iniquità, declinando il principio di unità e sussidiarietà che prevede anche le autonomie, insomma un grande lavoro nell'interesse della nazione", aggiunge Schifone. (Rin)