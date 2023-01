Ucraina: Russia, Italia non può mediare perché ha una postura "aggressiva"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non può mediare tra Russia e Ucraina per raggiungere la pace, perché Roma "sta aiutando al regime sanguinoso di Kiev" e ha una postura "aggressiva anti-russa". È quanto dichiarato in una nota dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Così Zakharova ha commentato il suggerimento del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, secondo cui Roma sarebbe disponibile a diventare "un garante" della risoluzione pacifica del conflitto. Secondo Zakharova, "è strano sentire proposte di mediazione da parte di Paesi che, sin dall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, hanno assunto una posizione anti-russa inequivocabile e molto aggressiva, e non solo hanno sostenuto il sanguinoso regime di Kiev, ma gli forniscono anche una significativa assistenza militare e tecnica". Queste "azioni irresponsabili", ha proseguito Zakharova, "non solo moltiplicano il numero di vittime (...) ma trascinano i Paesi della Nato in uno scontro militare diretto con la Russia". "Tuttavia, gli sponsor occidentali di Kiev, tra i quali, purtroppo, l'Italia, non pensano di fermarsi, ma al contrario, aumentano le forniture", ha aggiunto la portavoce. Infine, la rappresentante del ministero degli Esteri russo ha osservato che, data la posizione dell'Italia, "non possiamo considerarla (...) come possibile garante del processo di pace". (Rum)