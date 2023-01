Abruzzo: approvato complemento di programmazione Sviluppo rurale 2023-2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvato dalla giunta regionale, nel corso dell'ultima riunione, il Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (Csr) che indica gli interventi dello sviluppo rurale che la Regione attuerà nel proprio territorio a partire dal prossimo primo gennaio 2023, quale declinazione, in termini programmatici, del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027, approvato dalla Commissione europea lo scorso 2 dicembre 2022. Lo ha reso noto il vicepresidente della giunta regionale con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente. Il documento di programmazione regionale per il periodo 2023/2027 rappresenta il frutto di un proficuo ed intenso processo di condivisione con tutti i portatori d'interesse del territorio regionale e con il tavolo di partenariato della Pac2023/2027 appositamente costituito. "L'impegno profuso da parte dell'Assessorato e del Dipartimento è stato finalizzato a dotare la Regione Abruzzo di un documento di programmazione per lo sviluppo rurale operativo prima dell'inizio del periodo di programmazione – commenta Imprudente -. Da questo punto di vista rappresenta, dunque, un esempio virtuoso di efficienza amministrativa che consente di poter orientare anticipatamente le scelte delle aziende agricole, agroalimentari, forestali e degli enti pubblici appartenenti al territorio regionale". Il Csr reca una dotazione di 354 milioni di euro, provenienti dall'Ue (42,5 per cento, fondo europeo Feasr), dallo Stato (40,25 per cento) e dalla Regione (17,25 per cento), sulla base del riparto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo scorso 21 giugno 2022. (Gru)