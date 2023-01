Agroalimentare: Agronetwork, impatto guerra in Ucraina su scenario 2023 al centro dell’indagine “Gli italiani e la sostenibilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze del conflitto in Ucraina impattano notevolmente sulla ripresa dell'economia italiana, e in particolare sul settore agroalimentare, che si trova a fare i conti con un improvviso aumento dei costi di produzione. Gli imprenditori, infatti, faticano a fronteggiare, da un lato, il costo e la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dall'altro l'impennata delle tariffe energetiche (gas naturale +47 per cento, petrolio +11 per cento). Inevitabilmente, questi aumenti si riflettono sull'inflazione e, di conseguenza, sulle strategie di acquisto adottate dai consumatori. Dalla ricerca realizzata da Nomisma per Agronetwork "La sostenibilità per gli italiani alla luce dei nuovi scenari", risulta che l'85 per cento degli intervistati ha scelto di risparmiare. E lo fa anche a tavola. Ben 8 milioni di loro hanno dichiarato che, nei prossimi mesi, spenderanno meno in cibo e bevande. È il carovita a spaventare gli italiani. Tuttavia, dopo l'aumento delle bollette (63 per cento) e quello dei prezzi dei prodotti alimentari (57 per cento), il terzo motivo di preoccupazione sono l'emergenza ambientale e la crisi climatica (per il 37 per cento dei consumatori). Una attenzione che risulta evidente anche dai valori e dai principi alla base dei comportamenti che gli italiani hanno intenzione di adottare nei prossimi mesi: la tutela dell'ambiente si assesta anche qui in terza posizione (28 per cento) dopo le voci "salute e benessere individuale" (36 per cento) e "rapporti interpersonali" (33 per cento). "Sebbene l'inflazione rappresenti al momento la principale preoccupazione delle famiglie italiane, nella top-3 dei temi che hanno maggior impatto sullo stato d'animo degli italiani figura anche l'emergenza ambientale e la crisi climatica", dichiara Emanuele Di Faustino, responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma. (segue) (Rin)