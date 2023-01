Agroalimentare: Agronetwork, impatto guerra in Ucraina su scenario 2023 al centro dell’indagine “Gli italiani e la sostenibilità” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A conferma di ciò, la sostenibilità ambientale riveste un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni degli italiani (per il 28 per cento è difatti una priorità assoluta) ed influenza direttamente anche la composizione del carrello della spesa alimentare: il 31 per cento dei consumatori dichiara che nei prossimi sei mesi aumenterà gli acquisti di prodotti alimentari con packaging sostenibile (es. con materiale riciclato o riciclabile), mentre il 20 per cento afferma che incrementerà gli acquisti di alimenti e bevande realizzati con metodi che rispettano l'ambiente. Non dimentichiamoci però - conclude il responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma - del fattore prezzo: vista l'attuale congiuntura, sono quasi due su dieci gli italiani che acquisteranno prodotti eco-friendly solo se in presenza di uno sconto o promozione". Dall'indagine emerge anche che i criteri utilizzati dai consumatori per definire "sostenibile" un prodotto alimentare si riferiscono per il 57 per cento alla sostenibilità ambientale, ovvero al fatto che un prodotto sia realizzato nel rispetto dell'ambiente e con attenzione all'impatto del packaging, e per il 35 per cento alla sostenibilità economico-sociale (produzione locale, origine delle materie prime, rispetto dei diritti dei lavoratori, tracciabilità della filiera etc.). "Negli ultimi dieci anni le aziende agricole ed industriali italiane hanno investito molto (tra il 6 per cento ed il 21 per cento) per far crescere la sostenibilità”, afferma Daniele Rossi, segretario generale di Agronetwork, che aggiunge: "Questa, infatti, rappresenta la sfida sulla quale si giocherà la competitività del futuro, come dimostra la ricerca di Nomisma per Agronetowrk. I consumatori si aspettano una crescente responsabilità ambientale da parte di tutti gli operatori economici del settore e la sostenibilità è destinata a divenire presto un prerequisto, come lo è già la sicurezza alimentare. Agronetwork, che è nata proprio per dare maggior impulso al dialogo e alla collaborazione tra agricoltura e industria alimentare, svolge un ruolo fondamentale per favorire i processi di innovazione e trasferimento tecnologico indispensabili quando si parla di Sostenibilità. Sia quella ambientale che quella sociale per essere comunicate al food system – conclude - hanno bisogno di essere misurate con metodi e standard condivisi a livello europeo, senza facili approssimazioni ideologiche in alto e sottovalutazioni o rimozioni in basso, come purtroppo avviene ancora oggi". (Rin)