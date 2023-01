Algeria: ex candidato alla presidenza Mihoubi si ritira dalla politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azzedine Mihoubi, ex segretario generale del partito dell'Assemblea nazionale democratica e candidato alle elezioni presidenziali del dicembre 2019, ha annunciato il suo ritiro dalla politica, dopo che erano circolate notizie sulla sua possibile candidatura alle presidenziali del prossimo anno. In un post sulla sua pagina Facebook, Mihoubi ha parlato di “speculazioni infondate” con cui “non ha nulla a che fare”. Il riferimento va ad articoli pubblicati sulla stampa algerina e a un recente servizio dell’emittente radiofonica “Radio M” relativi a un possibile confronto tra Mihoubi e il presidente della Repubblica in carica, Abdelmadjid Tebboune, nella corsa alla presidenza nel 2024. Mihoubi, che in passato ha anche svolto l’incarico di ministro della Cultura e della Comunicazione, si è detto intenzionato a dedicarsi “alla scrittura e al lavoro letterario e intellettuale, con cui ho iniziato la mia carriera quarant'anni fa, per contribuire all'atto culturale che costituisce un pilastro importante nella costruzione dello Stato e nella valorizzazione della sua diversità ed identità”. (Ala)