Tunisia: Ordine avvocati convoca “giornata di rabbia” contro legge finanziaria 2023

- L'Ordine nazionale degli avvocati in Tunisia ha convocato per domani la “Giornata nazionale della rabbia” presso il Palazzo di giustizia della capitale Tunisi. Lo riferisce lo stesso Ordine in un comunicato, spiegando che la giornata è stata organizzata insieme ai tribunali regionali per esprimere il rifiuto del decreto numero 79 relativo alla legge di bilancio per il 2023. Gli avvocati lanceranno gli slogan "No al bilancio della riscossione" e "No ai dettami del Fondo monetario internazionale". (segue) (Tut)