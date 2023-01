Tunisia: Ordine avvocati convoca “giornata di rabbia” contro legge finanziaria 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla ministra delle Finanze della Tunisia, Sihem Boughdiri, la nuova legge di bilancio per il 2023 prevede un deficit di 8,5 miliardi di dinari (2,5 miliardi di euro) pari al 5,2 per cento, in calo rispetto al rapporto deficit-Pil del 7,7 per cento del 2022, e ciò grazie soprattutto a un aumento delle entrate fiscali, tra cui una tassa sulla ricchezza immobiliare. Nel frattempo, il Paese nordafricano è alle prese con una profonda crisi finanziaria che si è tradotta negli ultimi mesi in ricorrenti carenze di alcuni prodotti di base (zucchero, latte, riso), in un contesto di inflazione galoppante al 9,8 per cento, secondo l'ultimo dato ufficiale pubblicato all'inizio di dicembre. (Tut)