Veneto: Giunta conferma impegno in progetto Marless per ridurre plastiche in mare

- La Giunta regionale del Veneto ha confermato l'impegno preso dalla Regione a prendere parte all'attuazione del progetto "MARine Litter cross-border awarenESS and innovation action", finanziato sul Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia - Croazia con l'approvazione di due diverse delibere. "Attraverso questo progetto dimostriamo, ancora una volta, la grande sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali nello specifico dell'inquinamento marino dovuto alle plastiche. Abbiamo deciso di confermare in questo modo un percorso, ormai consolidato in Veneto, improntato ad una sempre maggiore attenzione alla qualità dell'ambiente e al miglioramento della qualità di vita di chi vive lungo la costa, e dei servizi offerti ai numerosissimi turisti che frequentano le spiagge venete", ha dichiarato l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Energia, Roberto Marcato. La delibera approvata - informa una nota - riguarda lo "schema di Disciplinare tra regione Veneto e Consorzio di bonifica 'Veneto Orientale', che regola la realizzazione di azioni pilota per prevenire, raccogliere, processare il rifiuto marino e la proroga al 30 giugno 2023 della Convenzione già in essere tra la Regione e l'associazione "Conferenza dei sindaci del litorale veneto" per la prosecuzione di alcune azioni legate alla sensibilizzazione del territorio sul tema del rifiuto marino. (Rev)