Regno Unito: Sunak, "so che ci sono sfide nel settore pubblico"

- Nel suo discorso alla nazione, il primo ministro Rishi Sunak ha dichiarato: "il nuovo anno è un momento di ottimismo, ma so che c'è anche molta apprensione. So che ci sono sfide da affrontare nel settore pubblico". Sunak ha fatto riferimento a due questioni principali, quella che sta affrontando il Servizio sanitario nazionale (Nhs) e gli operatori delle ambulanze e gli scioperi nel settore pubblico che in questi mesi hanno creato il caos nel Paese. A riguardo, Sunak ha sottolineato che il governo "apprezza enormemente i lavoratori del settore pubblico. Vogliamo un dialogo ragionevole con i sindacati per trovare un accordo che sia sostenibile ed equo per tutti". Sebbene, come previsto, non sono stati annunciati nuovi fondi per il trasporto pubblico, riguardo il settore sanitario, Sunak ha annunciato più finanziamenti per supportare i reparti di pronto soccorso, con 700 mila posti letto in più. (Rel)