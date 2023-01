Regionali: Radicali Italiani, sosteniamo D'Amato e Majorino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito dei Radicali italiani alle prossime elezioni regionali sosterrà i candidati del Pd Alessio D'Amato nel Lazio e Pierfrancesco Majorino in Lombardia. "Radicali Italiani per le prossime elezioni regionali in linea con quanto già scelto per le ultime elezioni politiche, intende aggiungere al fronte democratico un motore in più, che spinga con radicalità per i diritti e le libertà, che sia capace di dialogare fuori da ogni settarismo e di mobilitare alle urne chi in questi anni è stato deluso dal mancato raggiungimento di nuove conquiste civili, che difenda quanto conquistato in decenni di battaglie, che abbia fiducia nei cittadini, nelle istituzioni democratiche, nello Stato di diritto e nella laicità". Così recita la determina elettorale approvata ieri dal segretario Massimiliano Iervolino e dal comitato straordinario di Radicali Italiani. In Lombardia nella Lista civica Majorino presidente si candidano dunque Michele Usuelli (consigliere +Europa/Radicali), Giulia Crivellini (tesoriera di RI), Vittoria Loffi (membro di direzione) e altri ancora. Mentre nel Lazio i candidati radicali si presenteranno in una lista comune con +Europa e Volt a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato: tra di loro Alessandro Capriccioli (consigliere +Europa/Radicali), Annalisa Angieri (membro di direzione) e altri ancora. (Com)