Serbia: compagnia bandiera ha trasportato 2,75 milioni di passeggeri nel 2022

- La compagnia di bandiera serba, Air Serbia, ha trasportato più di 234 mila passeggeri a dicembre, un risultato migliore del 20 per cento rispetto allo stesso mese del 2019, considerato un anno record. Lo riporta la stampa locale, secondo cui nel 2022 la compagnia ha trasportato in totale 2,75 milioni di passeggeri. La società ha annunciato che questa è la prima volta che si supera la cifra di 200 mila passeggeri a dicembre e che l'ultimo risultato evidenzia un aumento del 127 per cento rispetto allo stesso mese del 2021. Il direttore commerciale e strategico di Air Serbia, Bosko Rupic, ha affermato che "i buoni risultati ottenuti durante la stagione estiva continuano a crescere". (Seb)