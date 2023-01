Energia: Germania, nel 2022 diminuito consumo di elettricità e aumentata produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità in Germania è diminuito notevolmente nel 2022, mentre la produzione è aumentata. Secondo quanto comunicato dall'Agenzia federale delle reti (Bnetza), nello scorso anno sono stati consumati 482 terawattora (Twh) di energia elettrica, con un declino del 4 per cento su base annua. Allo stesso tempo, tuttavia, la produzione ha sperimentato un incremento dello 0,4 per cento a circa 507 Twh. Nel 2022, la Germania ha dunque esportato molta più elettricità rispetto all'anno precedente. Con riguardo al mix di energia elettrica, la Bnetza segnala che la quota generata dalle fonti rinnovabili nei consumi ha raggiunto il 48,3 per cento nello scorso anno, in crescita dal 42,7 per cento del 2021. Le turbine eoliche hanno dato il maggior contributo, con il 25,9 per cento, mentre il fotovoltaico e le biomasse hanno coperto rispettivamente l'11,4 e l'8,2 per cento. Il restante 2,8 per cento è stato prodotto dall'energia idroelettrica e da altre fonti rinnovabili. Complessivamente, la produzione da energie pulite nel 2022 è stata di 233,9 Twh, circa l'8,5 per cento in più su base annua. Per le fonti convenzionali, il dato è di 273 Twh, in calo del 5,7 per cento dal 2021. La ragione principale di tale flessione è stata la diminuzione di quasi il 50 per cento della generazione di elettricità dal nucleare dopo la chiusura delle centrali di Grundremmingen C, Brokdorf e Grohnde alla fine del 2021. La produzione da gas naturale, lignite e carbon fossile ha registrato incrementi dell'1,7, 5,4 e 21,4 per cento. (Geb)