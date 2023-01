Roma: prefetto, non c'è intenzione di spostare da Termini il Centro per senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Roma, Bruno Frattasi, in una nota - rispetto ad indiscrezioni circolate in tal senso - precisa che nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi nella giornata di ieri, non è emersa l'intenzione di dismettere o di trasferire altrove il Centro di accoglienza dei senzatetto gestito dalla Caritas in via Marsala, nelle adiacenze della stazione Termini. Nella predetta riunione, in cui è stato anche affrontato il tema della sicurezza del principale scalo ferroviario di Roma, è stata, invece, esaminata la possibilità - che sarà approfondita nei prossimi giorni, con ulteriori incontri con i rappresentanti dell'amministrazione capitolina - di incrementare la ricettività, nelle ore serali e notturne, delle persone senza fissa dimora, utilizzando strutture ubicate anche in zone diverse della città. Tale iniziativa - conclude la nota - potrà garantire condizioni migliori delle zone adiacenti alla stazione Termini sia sotto il profilo del degrado urbano che della sicurezza personale. (Rer)