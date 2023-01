Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Una procedura rapida per assegnare le rotte in continuità territoriale da e per Alghero. E' quanto ha assicurato l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, al termine dell’incontro al quale hanno partecipato anche dirigenti e tecnici dell’Assessorato, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile. (Rsc)