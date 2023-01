Minori: Salvini, delinquente, non madre quella che ferisce e maltratta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ferire e maltrattare il proprio bimbo, ma come si fa", scrive su Twitter il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la notizia di percosse e bruciature di sigarette ai danni di un bimbo di 4 anni nel catanese. La procura di Agrigento ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico della madre del minore e del compagno. "Non chiamate 'madre' una delinquente simile, a cui va data la giusta pena, senza sconti, e per il bimbo una nuova e accogliente famiglia", aggiunge Salvini.(Rin)