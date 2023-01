Lazio 2023: D'Amato a Rocca, Lazio tra regioni più attrattive per servizi sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio è tra le Regioni più attrattive d'Italia secondo i dati pubblicati dalla agenzia nazionale dei servizi sanitari". Lo dichiara in una nota Alessio D'Amato candidato Pd e Terzo polo alla presidenza della Regione Lazio, rivolgendosi al candidato del centrodestra Francesco Rocca. "Proprio alcuni giorni fa è stata operata a Frosinone per un tumore alla testa una donna che in Canada era stata dichiarata inoperabile a dimostrazione delle grandi capacità dei nostri professionisti in tutto il Lazio provincie comprese - aggiunge D'Amato -. Semmai l'ostacolo di questi anni sono stati i forti vincoli del commissariamento, in cui la destra al governo regionale ci aveva condotto e da cui siamo usciti migliorando i conti e soprattutto i livelli essenziali di assistenza. Non mi sottraggo a nessun confronto, ma la destra quando ha governato la Regione ha lasciato solo macerie ed i cittadini e gli operatori lo ricordano bene", conclude D'Amato.(Com)