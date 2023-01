Regno Unito: Sunak mette l'innovazione al centro della sua agenda politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un futuro migliore" è un futuro in cui l'economia "cresce più velocemente". Lo ha detto il primo ministro britannico Rishi Sunak nel corso del suo primo discorso pubblico del 2023. Per questo motivo, Sunak ha dichiarato il "cambiamento di cui abbiamo bisogno è mettere l'innovazione al centro di ciò che facciamo". "In questo momento, il modo più efficace per aumentare la crescita è assicurarsi che il Regno Unito sia l'economia più innovativa del mondo", ha aggiunto. (Rel)