Autonomia: Carfagna (Azione), Salvini offende amministratori Sud

- "Salvini per difendere l'autonomia modello Calderoli offende i sindaci, gli assessori e ogni amministratore del Sud accusandoli in blocco di 'cercare alibi'". Lo dice Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Si faccia un giro a Messina, a Reggio Calabria, a Napoli, sulle strade interne della Campania e della Calabria: si accorgerà facilmente che al Sud mancano investimenti, opere pubbliche, servizi perchè lo squilibrio delle risorse economiche col Nord è enorme. Criminalizzare le classi dirigenti per questo squilibrio, allo scopo di sostenere un progetto che renderà irreversibile il divario tra Nord e Sud, è una picconata alla dignità del Mezzogiorno e un imbroglio verso i cittadini", conclude Carfagna. (Rin)