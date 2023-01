Aerospazio: Airbus fornirà alla Polonia un sistema satellitare ottico ad altissima risoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Defence and Space ha firmato un contratto con la Polonia per la fornitura di un sistema di intelligence geospaziale che comprende lo sviluppo, la produzione, il lancio e la consegna in orbita di due satelliti ottici ad alte prestazioni per l'osservazione della Terra. Lo riferisce un comunicato. Il contratto copre anche il segmento terrestre associato, compresa una stazione di ricezione diretta in Polonia, i servizi di lancio, la formazione del team polacco, la manutenzione e il supporto dei sistemi spaziali e terrestri. L'accordo prevede inoltre la fornitura di immagini ad altissima risoluzione (Vhr) della costellazione Pléiades Neo di Airbus a partire dal 2023. Questo contratto è il primo successo in termini di esportazione, ottenuto con il sostegno del governo francese, per il satellite ottico S950 VHR di Airbus, che deriva dallo sviluppo della costellazione Pléiades Neo, già operativa in orbita con due satelliti dal 2021. Questo sistema di ultima generazione offre prestazioni all'avanguardia per quanto riguarda le capacità ottiche Vhr, accompagnate da un'elevatissima agilità in orbita. (segue) (Com)