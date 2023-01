Casa: Campidoglio acquista 120 nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Roma Capitale acquista nuove case popolari. Con una delibera approvata dalla giunta, che ora proseguirà il suo iter istituzionale in Assemblea capitolina, l'amministrazione - con una spesa di circa 15 milioni di euro - aggiunge al proprio patrimonio 199 unità immobiliari in arrivo dall'Inps, di cui 120 a destinazione residenziale e in condomini misti, 18 cantine e 61 tra box e posti auto scoperti. La loro collocazione è principalmente in tre quartieri di Roma: Cinecittà-Don Bosco, Magliana e Dragoncello. La delibera fa seguito allo stanziamento di bilancio di 220 milioni di euro dello scorso anno voluto dal sindaco Roberto Gualtieri per aumentare il numero di case popolari di proprietà capitolina, in modo tale da far scorrere la graduatoria per l'Edilizia residenziale pubblica. Lo riferisce in una nota il Campidoglio. "Fin dall'inizio la nostra amministrazione ha lavorato per invertire la rotta su uno dei temi più sentiti a Roma, quello dell'emergenza abitativa, per dare risposte all'altezza delle esigenze di cittadine e cittadini, dopo anni di inazione", afferma il sindaco Roberto Gualtieri. (segue) (Com)