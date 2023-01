Casa: Campidoglio acquista 120 nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aumentare il numero di case popolari a disposizione è un principio cardine della nostra idea di politiche abitative", sottolinea l'assessore al Patrimonio e politiche abitative, Tobia Zevi. "Grazie all'ingente stanziamento di bilancio deciso a maggio - aggiunge -, è stato possibile agire in modo concreto e questi 120 alloggi in arrivo dall'Inps, che ringrazio per la disponibilità, rappresentano il primo fondamentale passo in questa direzione. Acquistare direttamente nuove case popolari - senza consumare nuovo suolo - è una scelta storica e innovativa che ribadisce la volontà di Roma Capitale di divenire un modello di inclusione sociale e di tutela dei diritti". (Com)