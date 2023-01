Regno Unito: Sunak promette miglioramenti nel settore dell'istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito lavorerà per migliorare i risultati nel settore dell'istruzione. Lo ha affermato il primo ministro Rishi Sunak, secondo cui "migliorare l'istruzione è la cosa più vicina a una soluzione magica che ci sia". Sunak ha affermato che l'istruzione è una questione personale per lui perché "ogni opportunità che ho avuto nella vita è iniziata con l'istruzione che sono stato così fortunato a ricevere". A riguardo, Sunak ha aggiunto: "Con il piano giusto e il giusto impegno non vedo perché non possiamo competere con i migliori sistemi educativi del mondo". Per farlo, il primo ministro ha affermato che il governo britannico riparerà i danni del Covid-19, soprattutto per gli alunni più giovani, motivo per cui nella dichiarazione d'autunno, Downing Street ha garantito fondi da 2 miliardi di sterline per le scuole. (Rel)