Roma: De Priamo (Fd'I), sicurezza Esquilino lesa da scelte della sinistra, Gualtieri intervenga

21 luglio 2021

- “La sinistra, non contenta di aver reso con la fallimentare politica di finto buonismo il rione Esquilino una delle zone più insicure di Europa, sembra voler proseguire su questa strada prevedendo nuove strutture per senza fissa dimora". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo. "L’aggressione ai danni di una giovane turista israeliana, avvenuta negli scorsi giorni - si legge nella nota -, rappresenta solo il culmine di anni di fallimentari politiche in materia di sicurezza nel rione, nonostante il nostro allarme e la nostra richiesta di allontanare da Stazione Termini le situazioni di estremo de grado che la sera la rendono estremamente pericolosa. Addirittura, negli scorsi mesi, abbiamo sventato un blitz della sinistra in campidoglio che, nell’ambito di una delibera sull’Esquilino, voleva chiedere a Ferrovie dello Stato di destinare un binario della stazione al ricovero dei senza fissa dimora. Passaggio reso poi più vago grazie al nostro intervento. La soluzione, a nostro avviso, è prevedere piccoli centri di accoglienza in luoghi come caserme dismesse e dotate di controlli di sicurezza, prevedendo una moratoria sull’Esquilino per il quale serve un progetto di recupero complessivo. Gualtieri - conclude la nota - prenda atto che le utopie globaliste non funzionano e abbandoni nuove ipotesi di centri per senza fissa dimora all’Esquilino, anche per non vanificare il lavoro del prefetto Frattasi e delle forze dell’ordine cui va sempre il nostro doveroso ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente”. (Com)