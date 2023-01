Ue: ministra Esteri tedesca Baerbock, importante risposta comune a ondata Covid in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una risposta comune dell'Ue nell'affrontare l'ondata di Covid-19 in Cina è importante e il governo federale si sta impegnando per il raggiungimento di questo approccio uniforme. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la sua visita di oggi a Lisbona. Per l'esponente dei Verdi, l'attuale situazione del coronavirus in Cina deve essere presa molto sul serio. A sua volta, il ministero della Salute tedesco ha comunicato che è importante identificare le nuove varianti del Covid-19 in una fase iniziale. A tal fine, è necessario un monitoraggio appropriato delle mutazioni del virus. All'aeroporto di Francoforte sul Meno, sono in corso gli esami delle acque degli aerei giunti dalla Cina. (Geb)