Regno Unito: Sunak, costruiremo un Servizio sanitario "attorno ai pazienti"

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha affermato che il Covid-19 ha "imposto nuove pressioni" al Servizio sanitario nazionale (Nhs). Sunak ha affermato che in un momento in cui il governo sta investendo somme record nell'Nhs, gli operatori sanitari non sono ancora in grado di fornire le cure che desiderano: "Dobbiamo riconoscere che qualcosa deve cambiare". Ha successivamente aggiunto: "Questo non significa riforme strutturali per l'Nhs. Proteggeremo sempre il principio di un Nhs gratuito al punto di utilizzo", e continua sottolineando l'importanza di un "Nhs costruito attorno ai pazienti".(Rel)