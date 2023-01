Francia: Macron chiede "audacia" al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al governo di mostrare "audacia" e di ascoltare "le preoccupazioni dei francesi". Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo, Olivier Veran, al termine del primo Consiglio dei ministri del 2022. La richiesta è arrivata "in un momento in cui lavoriamo a riforme e trasformazioni per poter rispondere alle emergenze del quotidiano e a quelle a venire per l'insieme dei francesi", ha detto Veran.(Frp)