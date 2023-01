Bce: Turco (M5s), sorprendente Crosetto si svegli adesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sorprendente che il ministro della difesa, Guido Crosetto, “si svegli adesso e punti il dito sulla Bce quando il programma della stessa Bce era noto e prevedibile da tempo”. Lo dichiara in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle (M5s), commentando una recente intervista del ministro Crosetto su “La Repubblica”. “Un modo per trasferire ad altri responsabilità del governo Meloni. Eppure lo stesso governo di cui Crosetto fa parte ha orientato la legge di Bilancio su misure di austerity anziché su una politica espansiva e di crescita economica. Un errore strategico che pagheranno gli italiani, così come dimostra già il recente aumento del carburante, a causa di un governo che sulla politica economica annaspa portando il paese in recessione. Si è voluto puntare sulla riduzione del debito invece di sostenere il Pil. Questo errore di strategia e di lettura dell'andamento del ciclo economico rischia di farci entrare nella cosiddetta trappola del debito, purtroppo già sperimentata nel corso della crisi post 2007", aggiunge Turco. (Rin)