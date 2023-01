Autonomia: Leodori, Calderoli ascolti sindaci e fermi la riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ministro Calderoli "ascolti i sindaci, ascolti le comunità e gli amministratori locali: stop all’autonomia". Lo scrive su Facebook Daniele Leodori, presidente vicario della Regione Lazio. "Serve una riflessione più profonda, non una riforma da approvare in fretta e furia per poter mettere una bandiera elettorale. Invece di attaccare la stampa, a cui esprimo la mia solidarietà, lavoriamo insieme, governo e regioni, per unire il Paese e non per dividerlo ulteriormente con una riforma che così com’è appare ingiusta e iniqua - aggiunge Leodori -. Definire gli standard minini per le prestazioni non significa garantire in tutto il Paese lo stesso livello di prestazioni. Questo deve esser chiaro. Così corriamo solo il rischio di aumentare il divario che già oggi esiste tra nord e sud del Paese. E non possiamo permettercelo", conclude Leodori.(Com)