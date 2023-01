Usa: Biden nomina Jean Manes nuova ambasciatrice in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato Jean Elizabeth Manes nuova ambasciatrice in Colombia. La funzionaria, il cui nome dovrà ora essere confermato del Senato, è attualmente consigliere senior di politica estera del Comando Sud Usa. Per Manes si tratterebbe di una seconda esperienza alla guida di una ambasciata latinoamericana: dal 2016 al 2019 ha rappresentato gli Usa in El Salvador, una gestione peraltro molto delicata. Nella carriera diplomatica di Manes, padrona dello spagnolo e del portoghese, ci sono anche passaggi nelle sedi di Afghanistan, Portogallo, Brasile, Uruguay, Argentina e Siria. Il nuovo ambasciatore prenderà il posto di Francisco Palmieri, dal giugno del 2022 incaricato d'affari in sostituzione di Philip Goldberg. (segue) (Was)