Usa: Biden nomina Jean Manes nuova ambasciatrice in Colombia (2)

- Manes aveva lasciato l'ambasciata Usa a San Salvador nel novembre del 2021, da incaricata d'affari. Una scelta con cui denunciava la mancata disposizione del governo locale a migliorare i rapporto con Washington. “Dovremmo avere le migliori relazioni nella regione alla luce di tutti i nostri legami economici e familiari, con più di tre milioni di salvadoregni negli Stati Uniti, ma non siamo a questo punto", ha detto la diplomatica, intervenendo a una trasmissione televisiva. “Da parte nostra abbiamo sempre tenuto le porte aperte per migliorare il nostro rapporto, ma semplicemente dall'altra parte non abbiamo avuto nessuna disposizione a cercare un rapporto miglior. Facciamo una pausa perché il governo di El Salvador non mostra alcun interesse a migliorare il rapporto", ha dichiarato. "Non possiamo pensare che ci sia interesse in questo senso se usano i loro mezzi di comunicazione a pagamento per attaccarci ogni giorno. Attacchi all'ambasciata, a me e persino al presidente Biden", ha aggiunto. (segue) (Was)