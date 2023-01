Usa: Biden nomina Jean Manes nuova ambasciatrice in Colombia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomatica aveva criticato le leggi introdotte dal governo di Nayib Bukele, come quella sugli agenti stranieri, che mira a disciplinare le attività e la presenza degli "agenti stranieri" e limitare le presunte "ingerenze" nel Paese soprattutto da organizzazioni non governative "di facciata". "La legge sugli agenti stranieri non ha nulla a che vedere con quella degli Stati Uniti, bisogna sempre contestualizzare le cose. Il licenziamento dei giudici, la mancanza di trasparenza e informazione. Quella legge non riguarda la trasparenza", ha detto. Inoltre, ha aggiunto, El Salvador non ha tenuto fede all'accordo bilaterale sull'estradizione firmato con gli Stati Uniti. Jean Manes ha già ricoperto l'incarico di ambasciatrice Usa in El Salvador da dicembre 2015 a luglio 2019. Aveva fatto ritorno nel Paese nel maggio 2021 come incaricata d'affari, dopo che il suo successore, Ronald Douglas Johnson, aveva terminato il suo incarico nel gennaio 2021, in concomitanza con l'inizio della presidenza Biden. (Was)